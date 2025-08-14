Apple apuesta por la IA y los robots en su futuro: ¿se viene un nuevo iPad con brazo robótico?

Con este lanzamiento, Apple busca recuperar el terreno perdido en el sector de la inteligencia artificial, donde competidores como Microsoft y Google le llevan ventaja.

Hoy 09:21

Apple, reconocida por su liderazgo en tecnología, está apostando fuerte por el futuro de la inteligencia artificial y la robótica. A pesar de haber quedado atrás frente a gigantes como OpenAI, Microsoft y Google, la compañía de Cupertino tiene grandes planes para recuperarse y diversificar su catálogo. Según un informe de Mark Gurman, periodista especializado en Apple, la empresa lanzaría en 2027 un dispositivo inédito en su catálogo: un iPad con un brazo robótico móvil.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Este revolucionario dispositivo tiene como objetivo facilitar la interacción del usuario con la tecnología, permitiendo que la pantalla gire automáticamente para seguir al usuario, eliminando la necesidad de sostener la tablet. Además, el dispositivo será controlado por el asistente de voz Siri, que se actualizará para hacer más intuitivo el uso del dispositivo, permitiendo incluso editar y enviar fotos solo con comandos vocales.

El dispositivo, que se probará inicialmente con una pantalla de 7 pulgadas y un brazo robótico capaz de moverla unos 15 centímetros, funcionará con un sistema operativo llamado Charismatic, diseñado para que múltiples usuarios puedan interactuar con él al mismo tiempo. Siri, en esta nueva versión, adoptará un tono más alegre y tendrá una representación visual, mejorando la interacción con el usuario.

Según las fuentes consultadas, Apple tiene planes aún más ambiciosos en el futuro cercano. Para 2026, se espera que la compañía lance una versión simplificada de este robot, sin soporte móvil, mientras que el modelo de iPad con brazo robótico sería una de las piezas clave de su transición hacia la robótica. A largo plazo, Apple también está desarrollando un robot humanoide, que competirá con propuestas de empresas como Tesla y Boston Dynamics.

Con esta incursión en la robótica, Apple no solo busca diversificar su portafolio, sino también posicionarse como un líder en el mercado de la inteligencia artificial, una carrera que hasta ahora ha sido dominada por otros competidores. La llegada de estos dispositivos podría marcar una nueva era para la marca, redefiniendo lo que entendemos por tecnología interactiva en el hogar y la oficina.