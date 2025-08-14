Ingresar
Buscan desesperadamente a un ovejero alemán que se perdió en el barrio Vinalar

Cualquier persona que lo haya visto o lo tenga en su poder puede comunicarse al 3854899143.

Hoy 09:52

Simba, un ovejero alemán que perdió su rastro en el barrio Vinalar, en la ciudad de Santiago del Estero, se encuentra separado de su hogar.

De acuerdo con su dueño, Simba es un perro que ha sido parte integral de la familia y su desaparición ha generado gran preocupación. En una foto difundida, el animal se muestra más joven, pero su apariencia ha cambiado debido a la edad.

“Ayúdame a volver a mi casa, por favor”, es el mensaje que su dueño, visiblemente afectado, difunde en busca de cualquier pista que lo lleve a Simba. Cualquier persona que lo haya visto o lo tenga en su poder puede comunicarse al 3854899143.

