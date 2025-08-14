Joe Perry confirmó el final de Aerosmith y reveló el principal motivo

Tras décadas de trayectoria, la legendaria banda de rock anuncia el retiro de los escenarios por la salud de Steven Tyler, aunque mantiene viva la posibilidad de eventos puntuales y proyectos audiovisuales que celebran su historia.

Hoy 09:53

La confirmación de que Aerosmith dejará de realizar giras marca un momento histórico para el rock internacional. Tras meses de rumores, el anuncio generó una ola de reacciones entre fanáticos, músicos y periodistas de todo el mundo.

El motivo central es Steven Tyler, vocalista icónico de la banda, cuya salud ha sido determinante. Según Joe Perry, guitarrista y cofundador, Tyler decidió no continuar con los tours tras sufrir en 2023 una lesión en la garganta que obligó a cancelar la última gira mundial prevista para 2024. La banda prioriza ahora el bienestar de su cantante.

La noticia provocó sorpresa y comprensión entre los seguidores. Aunque muchos lamentan no volver a ver a la banda en grandes escenarios, destacan la honestidad de Aerosmith y reconocen el desgaste físico que implica mantener giras extensas. Perry subrayó en una entrevista con Wbur: “Steven Tyler no quiere salir de tour”, dejando claro que la decisión cuenta con el respaldo total del grupo.

El legado de la banda, sin embargo, seguirá vivo. Steven Tyler sorprendió recientemente en el evento Back To The Beginning, homenaje a Ozzy Osbourne, demostrando que aún conserva su capacidad vocal. Aunque Perry aclaró que futuras presentaciones serían excepcionales y no formarían parte de un tour tradicional, los fanáticos mantienen la esperanza de shows puntuales.

Además, circula la posibilidad de un último gran concierto de despedida, pensado para celebrar más de cinco décadas de música y energía en vivo. Este evento único se perfila como un homenaje tanto a la trayectoria de Aerosmith como a los seguidores que los acompañaron desde los años 70.

Paralelamente, la banda trabaja en proyectos audiovisuales para preservar su historia. Perry confirmó que está en desarrollo un documental con material inédito que permitirá a nuevas generaciones acercarse a la potencia de sus conciertos y conocer los orígenes del grupo. Estas iniciativas buscan mantener vigente la influencia de Aerosmith, incluso sin giras regulares, y consolidar su presencia en la cultura popular.

La decisión de poner fin a las giras representa un cierre de etapa, pero también la apertura de nuevas formas de homenajear la banda. La música de Aerosmith continuará llegando a nuevas audiencias, asegurando que su legado siga vivo y que la llama de uno de los grupos más importantes de la historia del rock mundial no se extinga.