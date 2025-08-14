Violencia en el barrio Borges: bandas protagonizaron una pelea armada y a hondazos robaron una moto

Vecinos del barrio ubicado al norte de la Madre de Ciudades aseguran que es imposible vivir en el lugar y piden la intervención de las autoridades.

La feroz pelea armada entre bandas antagónicas quedó filmada en un video que se viralizó en las últimas horas.

De acuerdo a lo informado por vecinos del barrio Borges, el miércoles último la esquina de calles 13 y 102 fue escenario de un preocupante hecho de inseguridad. Grupos armados se enfrentaron y agredieron con tumberas, hondas y armas blancas.

En las imágenes que se viralizaron en las redes sociales puede verse la gravedad de los hechos. Numerosos jóvenes se enfrentan y sin ningún problema exhiben las armas y hasta quitan la moto a otro joven que estaba en medio de los disturbios.

Cansados de este tipo de hechos, que se reiteran de manera más violenta, los habitantes del barrio solicitaron la presencia de la policía y la adopción de medidas que permitan mayor tranquilidad en el sector.