Las prepagas cada vez más caras: aplicarán subas de hasta 2,9% en septiembre

Las empresas fijaron una nueva actualización en los aranceles de los planes privados de salud. Los ajustes fueron cargados en la plataforma de la Superintendencia.

Hoy 10:05

Al menos 9 empresas de medicina prepaga empezaron a comunicar los ajustes que tendrán sus cuotas de planes de salud a partir de septiembre. En promedio, los aumentos oscilan entre 1,4% y 2,9%.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Los incrementos fueron cargados en el nuevo sistema digital obligatorio de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS).

Desde julio, los usuarios pueden consultar todos los detalles a través de una plataforma digital que permite comparar tarifas, prestadores y modalidades de cobertura.

En lo que va del año, las prepagas tuvieron aumentos pronunciados en insumos médicos, honorarios, alquileres y servicios tercerizados, lo que llevó a aplicar fuertes subas que generaron tensiones con el Ejecutivo.

Cuánto aumentarán las cuotas en septiembre

Al menos nueve firmas le informaron a sus afiliados cuáles son los nuevos valores de los aranceles correspondientes a septiembre.

Entre los aumentos confirmados, se encuentran las firmas Ampes Salud, Apres Cobertura Médica y Así Salud, que aplicarán aumentos de 1,6%. Ese incremento también lo aplicarán Grupo LPF, Asistir Servicios y Osmita Promoviendo Salud.

En tanto, Colegio Médico de La Pampa hará un ajuste más elevado que llegará a 2,9%, seguido por Corporación Médica que fijó un alza de 1,9% en sus cuotas.

Por su parte, los aranceles de Nobis Medical tendrán una suba de 1,4% en septiembre.

Se espera que las demás compañías informen los incrementos en las próximas horas en la plataforma de la Superintendencia de Servicios de Salud que centraliza los datos.

Las empresas deben informar de forma mensual los precios diferenciados por plan, franja etaria y por región del país. De este modo, los usuarios pueden evaluar alternativas reales y tomar decisiones informadas.