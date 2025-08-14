El Poder Judicial santiagueño será sede del Congreso Nacional de Psicología Forense

El evento se desarrollará los días 21 y 22 de agosto, en que expondrán referentes de esa especialidad profesional, magistrados y funcionarios judiciales.

El XXI Congreso Nacional de Psicología Forense, XXXV Jornadas de Psicología Forense y XXIV Jornadas de la Asociación de Psicólogos Forenses de la República Argentina (APFRA), se desarrollará durante dos jornadas, el jueves 21 y viernes 22 de agosto, a partir de las 9, en el Salón de Usos Múltiples del Palacio de Tribunales de la provincia.

Bajo el lema "A 50 años de la Psicología Jurídica Forense. Avances y nuevas perspectivas. Atravesamientos éticos", están programadas disertaciones en la que expondrán profesionales especializados en la temática, magistrados, funcionarios locales y de otras regiones del país.

La actividad presencial tendrá lugar en el SUM del Poder Judicial y también se podrá participar en ella mediante plataforma virtual.

En ese marco, los especialistas abordarán tópicos vinculados al Derecho del niño a vivir en familia; violencia de género; intervención con poblaciones vulnerables; Neurociencia y Psicología Forense; articulación psico-jurídica en el Fuero Penal, entre otros.

Los interesados en participar en esta propuesta arancelada, deben registrar su inscripción en el siguiente link: https://forms.gle/gWsiJSwV1osUCVGq6

Cabe apuntar que el Centro Único de Capacitación del Poder Judicial es coorganizador de la iniciativa, que se realizará como homenaje a Norma Griselda Miotto. Ella fue una de las primeras peritos psicólogas en el ámbito judicial del país y coordinó el Departamento de Psicología Forense del Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Ejerció la docencia universitaria y presidió APFRA.