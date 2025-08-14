Excarcelaron al ginecólogo acusado de amenazar a su expareja y a su novio

El profesional recuperó la libertad bajo estrictas reglas de conducta, mientras la causa sigue su curso judicial.

Hoy 11:35

La jueza de Género, Norma Morán, decidió excarcelar al ginecólogo Julio Cortes, denunciado por su ex pareja por generar un escándalo y amenazar a su actual novio.

Según la denuncia, a principios de agosto la mujer se dirigió a la casa de Cortes, en el barrio Sargento Cabral, para retirar a su hija en común. La mujer llegó acompañada de su pareja actual, momento en el que el galeno habría proferido insultos tanto de manera presencial como a través de mensajes de WhatsApp.

La docente aseguró ante la Justicia que no se trataba de un hecho aislado, sino de la continuidad de un “vínculo” conflictivo que se mantiene desde la separación, hace más de dos años.

Alertada por los hechos, la fiscal Lucía González Farías solicitó la detención del profesional. La causa fue remitida a la jueza Judith Díaz, debido a que Cortes contaba con otra denuncia previa por presuntas amenazas presentada años atrás por su hermana.

En la audiencia, la defensa, a cargo de Sebastián Robles, solicitó la excarcelación de Cortes, la cual fue concedida por Morán. Sin embargo, la liberación queda condicionada al cumplimiento de un conjunto de reglas de conducta estrictas durante los próximos 120 días.