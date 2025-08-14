Melania Trump amenaza con demandar a Hunter Biden por haberla vinculado con Jeffrey Epstein

El hijo del ex presidente Biden dio una larga entrevista a un periodista británico en la que contó que fue el empresario pedófilo quien presentó al actual presidente de EE.UU. con su esposa. La primera dama le exigió que se retracte.

Hoy 11:54

La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, exigió que Hunter Biden se retracte de los comentarios que la vinculan con el traficante sexual Jeffrey Epstein y amenazó con entablar una demanda si el hijo del expresidente Joe Biden no lo hace.

Melania Trump cuestiona dos declaraciones que Biden hizo en una entrevista de hace unos días con el periodista británico Andrew Callaghan. Alegó que Epstein presentó a la primera dama con el presidente Donald Trump.

Las declaraciones son falsas, difamatorias y "extremadamente obscenas", escribió el abogado de Melania Trump, Alejandro Brito, en una carta dirigida a Biden. Los comentarios de Biden se difundieron ampliamente en redes sociales y fueron reportados por medios de comunicación de todo el mundo, causando que la primera dama "sufriera un daño financiero y reputacional abrumador", escribió Brito.

Biden hizo los comentarios sobre Epstein durante una extensa entrevista en la que arremetió contra las "élites" y otras figuras del Partido Demócrata que, según él, socavaron a su padre antes de que se retirara de la campaña presidencial del año pasado.

"Epstein presentó a Melania con Trump. Las conexiones son muy amplias y profundas", dijo Biden en una de las declaraciones que la primera dama disputa. Biden atribuyó la afirmación al autor Michael Wolff, a quien Trump tachó en junio de "reportero de tercera categoría". El mandatario ha acusado a Wolff de inventar historias para vender libros.

Las amenazas de la primera dama emulan una de las estrategias favoritas de su esposo, quien ha utilizado agresivamente los litigios para atacar a los críticos. Las figuras públicas como los Trump enfrentan un alto estándar para tener éxito en una demanda por difamación.

El presidente y la primera dama han dicho durante mucho tiempo que se conocieron gracias a Paolo Zampolli, un agente de modelos que los presentó en una fiesta de la Semana de la Moda de Nueva York en 1998.

La carta del abogado de Melania está fechada el 6 de agosto y fue reportada el miércoles por Fox News Digital.

Abbe Lowell, un abogado que ha representado a Biden en sus casos penales y a quien está dirigida la carta de Brito, no había respondido a una solicitud de comentarios hasta el miércoles por la noche.

El fantasma de Epstein

Las declaraciones de Hunter Biden, cuya rivalidad con Donald Trump es enorme, apuntan a probar que el presidente de Estados Unidos estaba vinculado con Epstein, un pedófilo que se suicidó en prisión mientras aguardaba juicio por tráfico sexual de menores.

Trump prometió en la campaña difundir los informes completos sobre el caso Epstein, pero al asumir se retractó, lo que provocó enojo en su base electoral y puso a girar todo tipo de rumores sobre la real relación de Trump con el empresario muerto, incluso la versión de que Trump figuraría en una supuesta lista de poderosos que usaron la red de prostitución de Epstein.

Entre varios análisis politicos, se destaca que Trump usa su agresiva agenda de gobierno, como los aranceles descomunales a socios comerciales, la intervención federal de Washington y las cumbres de alto vuelo para resolver las guerras de Gaza y Ucrania, como distractivos del real problema: su relación con Epstein.

Qué dijo Hunter Biden y dónde lo dijo

La entrevista de Hunter Biden con Andrew Callaghan fue publicada por su canal en línea "Channel 5" en YouTube a principios de agosto. Tuvo una duración de más de tres horas y abordó una variedad de temas.