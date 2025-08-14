Ante un concurrido auditorio, Eduardo Lazzari habló de la vida de Arturo Illia

Estuvo presente el contador Atilio Chara, presidente de la entidad organizadora de la conferencia

13/08/2025

Ante un nutrido e interesado auditorio, el historiador nacional Eduardo Lazzari ofreció la conferencia "Dr. Arturo Umberto Illia, ejemplo de dignidad", en el marco del ciclo de disertaciones que organiza Conciencia y Acción Ciudadana (CyAC), institución que preside el contador Atilio Chara.

La charla tuvo lugar en el auditorio del Centro Cultural del Bicentenario, y fue seguida por un auditorio sumamente interesado, en la que el historiador abordó aspectos de la vida del dirigente radical que fuera presidente de la Nación entre los años 1963 y 1966.

Estuvieron presentes en el auditorio el contador Atilio Chara, a quien acompañaron miembros del CyAC, y funcionarios municipales y provinciales.

"Venir a Santiago es siempre un gran estímulo para mí. Tiene eso del encuentro con lo mejor de la Argentina: la cordialidad de los santiagueños, algo que para ustedes es natural, pero para el que viene de Buenos Aires, es una sensación maravillosa", dijo Lazzari antes de dar inicio a su disertación.

Lazzari puso de relieve que "con el CyAC he creado un vínculo muy fluido; siempre me tratan muy bien, y no solo por la cordialidad del trato, sino también por el respeto intelectual, porque cuando me proponen un tema para que yo lo aborde, dándome absoluta libertad, nunca se me ha condicionado nada".

"Hoy hablamos de don Arturo Illia, y he incluido una anécdota que la publiqué en las páginas de El Liberal, de cuando era chico y lo conocí en Miramar. En la playa, iba con mi abuelo, que no simpatizaba con los radicales, cuando nos encontramos con un señor mayor, de impecable camisa blanca, canas brillantes y delgado, era don Arturo Illia, y mi abuelo me dijo 'vamos a saludar a ese hombre, que a pesar de ser radical, ha sido un presidente honesto'. Así, a los siete años le di la mano a don Arturo", rememoró.

Aclaró durante su charla que "Illia, no es cordobés como se piensa, sino que nació en Pergamino y estudió en Buenos Aires.

"La idea de esta charla fue contar lo que no se sabe de don Arturo Illia, cosas íntimas, algunas anécdotas que me ha contado la familia, y algunas cosas que publiqué en las páginas del querido Diario El Liberal, donde voy ya por los 500 artículos, y destaco la libertad con que trabajo, cuando no en todos los medios es así", concluyó.

El contador Atilio Chara recibió al disertante y destacó su predisposición cada vez que es convocado por la entidad que preside.

El presidente del CyAC puso de relieve la vigencia de este ciclo de conferencias, "en los que siempre tratamos de abordar temas que son de interés de toda la comunidad, y generan debates", indicó.