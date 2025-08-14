Neuquén: detuvieron al hijo de una candidata a senadora por un millonario robo a un conocido supermercado

El hombre de 36 años, junto a un cartonero, fueron detectados con mercadería valuada en más de dos millones de pesos.

Un escándalo se desató durante las últimas horas en la provincia de Neuquén, luego de que el hijo de una candidata a senadora fuera detenido por un millonario robo de mercadería en un supermercado.

Se trata de Cristian Javier Poblete Torres, un gerente de La Anónima de la localidad de Plottier, que junto a un cartonero fueron sorprendidos tras realizar un "robo hormiga" de mercadería valuada en 2,5 millones de pesos.

El caso cobró mayor relevancia tras detectarse que el hombre de 36 años es hijo de Marisa Torres San Juan, primera candidata a senadora provincial por Desarrollo Ciudadano. Se trata del partido con el que pretende competir Gloria Ruiz, vicegobernadora de Neuquén destituida y candidata a diputada, en las elecciones legislativas.

El hecho fue detectado el pasado domingo 10 de agosto a las 13:15 cuando se identificó una camioneta en el sector de carga y descarga con 103 kilos de queso La Paulina y Noalsa; 71 kilos de tapa de asado; 40 kilos de vacío y 20 kilos de matambre, según publica el diario LM Neuquén.

El procedimiento fue realizado por la División Robos y Hurtos de la Policía, dependiente del Departamento de Delitos contra la Propiedad.

De acuerdo a la investigación, la maniobra que realizaban los delincuentes era que el empleado jerárquico del supermercado evadía controles internos, y la otra persona se llevaba la mercadería junto con basura. La Unidad Fiscal de Robos y Hurtos incautó los productos, y los devolvió a la sucursal.