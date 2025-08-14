"Venimos a consolidar lo que hemos hecho y a ratificar lo que falta hacer"

Así lo expresó el gobernador Gerardo Zamora durante la inauguración de obras hídricas y la entrega de viviendas sociales en el departamento Río Hondo.

El gobernador Gerardo Zamora, acompañado por el jefe de Gabinete, Elías Suárez, encabezó este jueves por la mañana una serie de actividades en el departamento Río Hondo, con la entrega de viviendas sociales a familias de las localidades de El Sauzal, Sotelo y Los Ovejero, y la inauguración de una planta potabilizadora para 1.050 habitantes de Los Miranda y 36 km de pavimento del Camino de la Costa – Ruta Provincial N° 211 Prolongación, en un corredor que une Chauchillas, El Sauzal y Las Termas.

También habilitó el nuevo edificio del Destacamento Policial N° 22 de Villa Giménez, donde además entregó una motocicleta para el patrullaje en la zona.

Participaron también de estas actividades el vicegobernador Carlos Silva Neder; los ministros de Obras Públicas, Aldo Hid; de Desarrollo Social, Hugo Niccolai, y de Seguridad, Marcelo Barbur. Además del secretario de Seguridad, David Pato; el jefe de la Policía de la provincia, Laureano Silva y el subjefe de la fuerza, Walter Gómez.

En primera instancia, acompañado por el comisionado de El Sauzal, Ramón Gustavo Bracamonte, el mandatario provincial realizó el corte de cintas en el domicilio de Pamela Orellana, donde agradeció la colaboración de las comunas de El Sauzal, de Sotelo y de Los Ovejero.

También destacó las virtudes de este programa ejecutado a través del Ministerio de Desarrollo Social, que ya superó las 32.000 viviendas entregadas en todo el territorio provincial, y garantizó su continuidad con otras miles que se encuentran en marcha “pese al contexto nacional”, con la premisa de cumplir el objetivo de que “ninguna familia se quede sin su techo digno”.

Posteriormente, Zamora junto a la comitiva se trasladaron por la nueva ruta 211 hacia las nuevas instalaciones de la planta potabilizadora de Los Miranda, donde resaltó los beneficios de estas obras para cientos de pobladores de la zona, “quienes acceden a una nueva ruta de comunicación y que dispondrán de agua potable; son 150 familias que se beneficiarán de una capacidad importante en calidad, cantidad y en su domicilio”.

Además, hizo referencia a la ampliación de la red de agua para el paraje Isla de Aragonés, donde serán beneficiadas otras 40 familias.

“Venimos a consolidar lo que hemos hecho y a ratificar lo que falta hacer. No paralizamos obras ni detenemos la obra pública, brindaremos el acceso en todo el territorio y claramente lo hemos logrado entre todos los santiagueños a lo largo de estos años”, concluyó.

El recorrido finalizó en Villa Giménez, donde fue habilitado el establecimiento policial, equipado con lo necesario para reforzar la seguridad y el trabajo preventivo en esta localidad y en Tipiro, Pedro Valdez y Abra Grande.

Tras un recorrido por las instalaciones junto con el comisionado de Los Núñez, Daniel Palavecino, el gobernador se dirigió a los vecinos a quienes aseguró la continuidad de obras en toda la región y en el resto de la provincia para mejorar la calidad de vida de los santiagueños.

Destacó también los avances en innovación en materia de seguridad, mediante la incorporación de cámaras de vigilancia y otras herramientas tecnológicas. Así como la profesionalización del personal en todas las áreas, oportunidad en la que adelantó que en pocos días una nueva camada de suboficiales ingresará a la fuerza tras cumplir su curso de capacitación.

Al finalizar, el gobernador dijo que pronto se iniciarán los trabajos para la pavimentación de 4 kilómetros del camino que une ruta N° 211 con la localidad de Villa Giménez, anuncio que fue celebrado por toda la comunidad.