Fiesta patronal de San Roque: así serán las actividades este sábado 16 de agosto

La comunidad religiosa del barrio Alberdi honrará a su patrono este fin de semana.

Hoy 12:46

La parroquia San Roque se prepara para honrar a su Santo Patrono. Con tal motivo, las actividades religiosas comenzarán a la mañana y se extenderán hasta la tarde-noche.

Desde la parroquia se informó que el cronograma de actividades es el siguiente:

- 8 hs: Apertura del Templo Parroquial y tañidos de campanas.

- 8.30 y 19 hs: Entrega de estampas bendecidas y pancitos del Santo Patrono.

- 9 hs: Oración de Intercesión: “San Roque, resguardo de males y peligros”. Rezo por las intenciones presentes.

- 10 hs: Adoración Eucarística: “San Roque, fraterno con los más débiles, acércanos a Jesús, el Señor”.

- 11 hs: SANTA MISA POR LOS ENFERMOS Y AGOBIADOS.

- 12 hs: Ángelus. Campanas de júbilo. Rezo del Santo Rosario.

- 13 y 15 hs: Oración Personal frente al Santo Patrono.

- 15.30 hs: Avivamiento cristiano: “Santo Intercesor de las Gracias Divinas, resguarda a quienes amamos”.

- 16.30: SOLEMNE MISA PATRONAL: “Santo de Dios, que, en probada virtud, te acercaste a la angustia de los más necesitados”. ¡Ruega por nosotros!

- 17.30 hs: PROCESIÓN CON SAN ROQUE al repique de bombos: “Roque Bendito, protégenos de cualquier enfermedad social y mal contagioso”.

- 18.30 hs: Toma de gracia del Santo Roque en su trono.

- 20 hs: Fin de la Jornada y Cierre del Templo.