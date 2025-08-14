Nico González en la mira del Cholo: el Atlético de Madrid lo quiere para reforzar su ataque

El delantero de la Selección Argentina podría dejar la Juventus y sumarse al Colchonero por pedido expreso de Diego Simeone, que busca cerrar un mercado de pases con sello albiceleste.

Hoy 14:29

El Atlético de Madrid sigue moviéndose fuerte en el mercado y ahora tiene un nuevo objetivo: Nicolás González. El atacante de la Selección Argentina, actualmente en la Juventus, es seguido de cerca por el Cholo Simeone, que lo pidió como refuerzo para encarar la temporada en La Liga y la Champions.

Las conversaciones ya comenzaron y el interés es serio, aunque el club madrileño todavía no envió una oferta formal a la Vecchia Signora. Según Transfermarkt, el ex Argentinos Juniors está tasado en 24 millones de euros, pero los italianos podrían pedir más, ya que hace un año pagaron 28,5 millones para ficharlo tras su gran paso por la Fiorentina.

En Turín, González disputó 38 partidos, marcó cinco goles y dio cuatro asistencias, aunque las lesiones musculares lo apartaron de varios encuentros. Ahora, su posible llegada al Atlético lo convertiría en el noveno refuerzo del equipo, que ya sumó a Almada, Ruggeri, Raspadori, Baena, Cardoso, Pubill, Hancko y Mouriño, además de cerrar de forma definitiva los pases de Musso y Lenglet.

El plantel también sufrió bajas importantes, entre ellas las de Rodrigo De Paul (Inter Miami) y Ángel Correa (Tigres de México), sumadas a las salidas de Saúl, Axel Witsel, César Azpilicueta, Reinildo, Rodrigo Riquelme, Horatiu Moldovan y Antonio Gomis. Con Julián Álvarez como figura y varias caras nuevas, el Atlético buscará dar pelea en La Liga y competir de igual a igual con Real Madrid y Barcelona.