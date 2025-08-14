Zamora y Suárez se reunieron con jóvenes referentes de Mesa Nacional de la CAME

Dieron detalles sobre la Mesa Nacional de Came Joven y el encuentro Emprender que se llevarán a cabo este viernes.

Jóvenes que forman parte de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came) fueron recibidos este jueves en Casa de Gobierno por el gobernador Gerardo Zamora y el jefe de Gabinete de Ministros, Elías Suárez, a quienes dieron detalles sobre la Mesa Nacional de Came Joven y el encuentro Emprender que se llevarán a cabo este viernes.

La Mesa Nacional de Came Joven se reunirá en la sede de la Cámara de Comercio e Industria del Santiago del Estero, mientras que el evento Emprender se desarrollará en las instalaciones del Centro de Convenciones Fórum.

Fueron parte del encuentro con las autoridades el director de la CAME Joven Nacional, Matías Alfredo Brugnoli; Federico Breden, Coordinador; el presidente de la Cámara de Comercio e Industria de la provincia, David Guido, el Sec. Gral, Durval Lami Hernández y el presidente de la Comisión de Jóvenes de la Cámara de Comercio, Samir Nader.

También participaron miembros de federaciones empresarias, económicas, de comercio e industria y unión de empresarios de provincias como Río Negro, San Juan, Caba, Corrientes, Santa Fe, Catamarca, La Pampa, Formosa, Córdoba, Jujuy, Misiones, Tucumán, Santa Cruz, Chaco y de Santiago del Estero.

En este marco, Nader agradeció a las autoridades santiagueñas por su apoyo y destacaron la presencia en estos eventos de representantes de casi todo el país, “quienes vieron la mirada y la búsqueda del federalismo con políticas públicas desde la provincia”.

“Superamos las expectativas en inscripción de jóvenes y en cantidad de proyectos presentados”, expresó Nader, quien además hizo referencia sobre el complejo escenario económico nacional.

“Somos unas de las pocas cámaras en el país que sigue trabajando de manera conjunta con autoridades y con el apoyo del gobierno provincial, continuaremos dando ese valor agregado a los jóvenes emprendedores locales”, señaló.