Las Termas será sede del 159º Plenario de la Comisión Federal de Impuestos

El ministro de Economía de Santiago del Estero, Atilio Chara, realizó el anuncio acompañado por el subsecretario de esa cartera, Luis Fiad, y los funcionarios del mismo organismo Francisco Yunes y Guillermina Darchuk.

Hoy 14:42

Los días 21 y 22 de agosto se realizará en Las Termas de Río Hondo el 159º Plenario de la Comisión Federal de Impuestos, con la presencia del secretario de Hacienda de la Nación, Carlos Jorge Guberman, y la participación de los ministros de Economía de todas las provincias.

“Este 159º Plenario de la Comisión Federal de Impuestos es un organismo interjurisdiccional que tiene a su cargo el control y la fiscalización de la coparticipación federal de impuestos con su recaudación y su posterior distribución entre nación y provincias. Está integrada por las 24 provincias, más la ciudad de Buenos Aires y también la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía, representado por Carlos Guberman, quien nos va honrar con su visita en Termas de Río Hondo”, dijo Chara.

Explicó además: “Esta comisión a su vez es la que asesora al Congreso de la Nación en ambas cámaras, de diputados y senadores, acerca de cuestiones impositivas de la relación entre Nación y provincias propiamente dicha. Es de suma importancia este congreso por las disposiciones impositivas que emanan las resoluciones que se llevan a cabo en este acontecimiento y que en esta oportunidad será sede en nuestra provincia”.