La Feria “Orgullosos de nuestra identidad” estará presente un año más en la Fiesta de la Abuela Carabajal

La carpa estará situada en el Predio de los Silos y estará abierta al público los siguientes días y horarios, el viernes 15 y sábado 16 de agosto, de 14:30 a 21, y el domingo 17 de agosto, de 11 a 20.

Hoy 14:52

La Dirección de Turismo de la Municipalidad de La Banda, informa que la Feria de Artesanos y Emprendedores “Orgullosos de nuestra identidad” formará parte un año más de la Fiesta de la Abuela “María Luisa Carabajal”.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La carpa estará situada en el Predio de los Silos y estará abierta al público los siguientes días y horarios, el viernes 15 y sábado 16 de agosto, de 14:30 a 21, y el domingo 17 de agosto, de 11 a 20.

Según se informó desde el área municipal mencionada, este año participarán más de 35 emprendedores que van a mostrar y vender sus productos, artesanías y también productos gastronómicos.

Además, intervendrán academias municipales de danzas folclóricas que enseñaran a bailar canciones típicas de Santiago del Estero y habrá un micrófono abierto para que todos aquellos que quieran cantar o recitar algún poema.

Por último, cabe destacar que el sábado y el domingo se realizará un City Tour gratuito por la ciudad, con dos recorridos por día, dado que es una de las experiencias más solicitadas por los turistas.