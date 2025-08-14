El CIC San Carlos será sede del Torneo Regional de Futsal AFA

El certamen contará con la participación de las selecciones de Tucumán, Catamarca y Santiago del Estero, y definirá al equipo clasificado para el Torneo Nacional que se disputará del 4 al 9 de noviembre en Posadas, Misiones.

La Municipalidad de La Banda, a través de la Secretaría de Salud, confirmó que el viernes 15 y sábado 16 de agosto el predio del CIC San Carlos será escenario del Torneo Regional de Selecciones del NOA de Futsal AFA en la categoría masculina, denominado “Pablo Ariel Toviggino”.

Este evento, que reúne a las mejores selecciones del NOA, es organizado por la Federación Provincial de Fútbol de Santiago del Estero con el aval del Consejo Federal de AFA y será transmitido en vivo por streaming a través de DeportTVSDE.

Asimismo, se confirmó que los días 22 y 23 de agosto, en el mismo escenario, se desarrollará el Torneo Regional Femenino, lo que será una oportunidad única para disfrutar del mejor futsal del norte del país.

Al respecto, el secretario de Salud, César Scabuzzo, manifestó: “Es un orgullo que el CIC San Carlos, un espacio que pertenece a toda la comunidad, sea sede de un torneo de esta magnitud con el respaldo de la AFA. Este tipo de eventos no solo promueve el deporte, sino que también posiciona a La Banda como un punto de encuentro para grandes competencias del país”.

En cuanto a la programación de partidos, el viernes 15 a las 20.30 se enfrentarán Tucumán y Catamarca; mientras que el sábado 16, a las 12.00, jugarán Santiago del Estero y Tucumán, cerrando la jornada a las 18.30 con el partido entre Santiago del Estero y Catamarca.

Estas acciones se enmarcan en la política de gestión impulsada por el intendente Roger Elías Nediani, que promueve el acceso a actividades deportivas y recreativas de calidad para todos los vecinos y vecinas de La Banda.