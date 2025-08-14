Mastantuono se suma a la lista: todos los argentinos que jugaron en el Real Madrid

El juvenil de River fue presentado en el Merengue el día de su cumpleaños 18 y se une a la larga lista de futbolistas argentinos que vistieron la camiseta blanca, desde Di Stéfano hasta Ángel Di María.

El Real Madrid, uno de los clubes más grandes del mundo, volvió a sumar presencia argentina. Franco Mastantuono, surgido de River Plate, fue presentado oficialmente en el día de su cumpleaños número 18 y será inscripto en el Castilla para liberar un cupo en el plantel profesional ante un posible fichaje de último momento. Con su llegada, el mediapunta se suma a una lista histórica de futbolistas argentinos que pasaron por el conjunto merengue.

El vínculo entre Argentina y Real Madrid tiene un nombre imposible de obviar: Alfredo Di Stéfano. El nacido en Barracas es el máximo ídolo del club, con ocho Ligas, cinco Copas de Europa y un legado que trasciende generaciones. Pero la historia empezó antes, con pioneros como Roque Olsen, Antonio Imbelloni, Manuel Rocha, José Antonio Navarro y los hermanos Eulogio y Sotero Aranguren.

Después de la Saeta Rubia, otros argentinos dejaron su huella: Héctor Rial, Rogelio Domínguez, Miguel Pérez, Juan Carlos Touriño, Eduardo Anzarda y el ídolo riverplatense Oscar “Pinino” Más. En los 70 y 80 llegaron figuras como Roberto Martínez, Carlos Guerini, Enrique Wolff, Jorge Valdano y Oscar Ruggeri. La lista se amplió en los 90 con Juan Esnáider, Fernando Redondo, Albano Bizzarri, Rolando Zárate y ya en los 2000 con Santiago Solari, Esteban Cambiasso, Walter Samuel, Fernando Gago, Javier Saviola, Gabriel Heinze y Ezequiel Garay.

En tiempos recientes brillaron Gonzalo Higuaín y Ángel Di María, sumando títulos nacionales e internacionales. También se sumaron nombres como Nicolás Paz, que optó por la Selección Argentina pese a nacer en España, y Francisco Feuillassier, que tuvo un breve paso por Primera. Ahora, Mastantuono tendrá la oportunidad de escribir su propia historia y mantener viva la conexión entre el Real Madrid y el fútbol argentino.