Día del Niño: la magia de los libros como regalo en tiempos de pantallas digitales

Hoy 15:04

El Día del Niño es una fecha especial para regalar sonrisas y momentos de conexión, y qué mejor que hacerlo a través de los libros. En una época dominada por la tecnología y las plataformas digitales, regalar un libro puede ser una experiencia única que fomente el amor por la lectura desde temprana edad.

Félix Demasi, un librero con años de experiencia, ofrece una serie de recomendaciones para este Día del Niño, subrayando la importancia de elegir libros que no solo entretengan, sino que también eduquen y estimulen la imaginación de los más chicos.

“Los libros son una puerta al mundo. A través de ellos, los niños pueden viajar sin moverse de su lugar, conocer nuevas historias, aprender sobre diferentes culturas y desarrollarse emocionalmente”, comenta Demasi.

El librero también enfatiza que el rol de los adultos es fundamental para fomentar el amor por la lectura. “El rol tiene que empezar con la conciencia de nosotros, los adultos, con que podemos y debemos hacer, por ejemplo, dar el ejemplo leyendo, cualquier cosa, que fomente la lectura”.

Demasi subraya que hay una gran variedad de libros para todas las edades, desde niños pequeños hasta adolescentes.

“Los libros no solo entretienen, sino que nos permiten compartir momentos únicos. La lectura compartida es una experiencia invaluable, y ese tiempo que pasamos juntos se queda con los niños para siempre”, agrega Demasi.

En un mundo en el que las pantallas ocupan cada vez más espacio en la vida de los niños, regalar un libro es una forma de ofrecerles algo tangible, con el poder de desarrollar habilidades cognitivas, emocionales y sociales.

Aprovechando esta fecha especial, el Día del Niño se convierte en una oportunidad para hacer de la lectura una actividad divertida y enriquecedora, no solo para el niño, sino para toda la familia.