La ministra de Salud participó de la inauguración de nuevos consultorios del Iosep

Los mismos permitirán a los afiliados recibir atención médica sin abonar plus, únicamente con orden de consulta. Están ubicados en calle Buenos Aires N° 664 de la ciudad Capital.

Hoy 15:13

En el marco de las actividades organizadas con motivo del 60° aniversario del Instituto de Obra Social del Empleado Provincial (Iosep), este jueves fueron inaugurados los nuevos consultorios de la entidad, ubicados en calle Buenos Aires N° 664 de la ciudad Capital.

Participaron de la ceremonia la ministra de Salud, Natividad Nassif; la gerente general del Iosep, Graciela Muratore de Corona y demás jefes de áreas y empleados de la obra social.

Los nuevos consultorios permitirán a los afiliados recibir atención médica sin abonar plus, únicamente con orden de consulta. Abrirán al público de lunes a viernes, de 13 a 19 horas.

Algunas especialidades de este servicio son: clínica médica adultos, medicina general, gastroenterología, psicología, tocoginecología, pediatría y traumatología.

Los turnos podrán solicitarse a través del número de whatsapp 385-4828568; teléfono fijo 4243865 o por Call Center Iosep, de 8 a 20, de lunes a viernes. Además, se está desarrollando un sistema para gestionar turnos desde la página web y la aplicación móvil de la obra social.

Luego del recorrido por los consultorios, Muratore de Corona, en nombre del titular del Iosep, Raúl Ayuch, dio la bienvenida y agradeció el apoyo del Gobierno de la provincia al señalar: “Es un aporte que realiza nuestra institución para que el afiliado pueda venir directamente y puede solicitar su atención vía telefónica, vía whatsapp o venir directamente al centro atención”.

A su turno, la ministra Nassif dijo que este es un logro más para Santiago al tiempo que destacó la gestión del gobernador Gerardo Zamora en materia de salud “para lograr metas de accesibilidad en todo el territorio de la provincia”.

En ese sentido, subrayó la importancia de que los sistemas de salud puedan llegar a toda la población en los diferentes servicios, “pero sobre todo que esa accesibilidad sea con calidad” y aseguró que “ese es uno de los objetivos que el gobernador ha marcado desde el sistema público de salud”.

“Esto es un logro para la provincia, por eso seguiremos trabajando en forma conjunta generando un subsistema público de atención de la salud de todos nuestros comprovincianos”, señaló.