Países Bajos enfrentará a Argentina en la Copa Davis con una baja importante

El neerlandés de 29 años actualmente ocupa el puesto 32 del ranking ATP y es la mejor raqueta de su país. Sin embargo, no estará disponible en la serie ante el equipo de Javier Frana.

Hoy 15:18

Luego de que Argentina presentara su lista de jugadores que integrarán el equipo de Javier Frana para la Copa Davis, Países Bajos, rival del combinado sudamericano, hizo lo propio con una sorpresiva baja. Es que Tallon Griekspoor no estará presente en la convocatoria, algo que asombró a propios y extraños ya que es la mejor raqueta de su país al estar ubicado en el puesto 32 del ranking ATP.

La nómina final está integrada por los singlistas Jesper de Jong (79°), Botic Van de Zandschulp (92°) y Guy den Ouden (157°), y los doblistas Sander Arends (25°) y Sem Verbeek (43°), en una mezcla de juventud y experiencia para intentar derrotar a su rival. Cabe destacar que el equipo europeo alcanzó su primera final en la edición anterior, en donde perdió ante Italia luego de dejar en el camino a Alemania y España en semifinales y cuartos respectivamente.

El capitán de Países Bajos, Paul Haarhuis, habló sobre la ausencia de Griekspoo y a las fortalezas de su equipo: "Desafortunadamente, Tallon Griekspoor no está disponible para la Copa Davis, pero con Botic y Jesper, contamos con dos jugadores muy buenos que ya han demostrado su calidad en numerosas ocasiones. Guy den Ouden está teniendo un 2025 muy bueno y, por lo tanto, es un refuerzo lógico para el equipo".

Y también se refirió a la novedad de los doblistas: "Tanto Sander Arends como Sem Verbeek son nuevos en el equipo. Ambos jugadores han demostrado durante el último año que pueden competir con los mejores jugadores al más alto nivel cada semana. Si jugamos con nuestras fortalezas, tenemos posibilidades contra cualquier equipo".

"Haremos todo lo posible para clasificarnos de nuevo al Final 8. Argentina es, por supuesto, un rival muy fuerte, con muchos jugadores del top 100 y Francisco Cerúndolo como su mejor jugador. Tendremos que jugar muy bien contra ellos para ganar", cerró Haarhuis sobre el equipo argentino.

La lista del capitán Javier Frana la completan Francisco Cerúndolo (23°), Tomás Etcheverry (58°), Francisco Comesaña (71°), Horacio Zeballos y Andrés Molteni.