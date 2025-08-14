Messi pierde a un compañero argentino: Federico Redondo jugará en Elche de España

El mediocampista de Inter Miami y ex Argentinos Juniors fue presentado como refuerzo del recién ascendido a La Liga, que compró el 50% de su pase y le hizo contrato por cinco años.

Federico Redondo dejó de ser compañero de Lionel Messi en Inter Miami para continuar su carrera en Elche, club que acaba de ascender a la Primera División de España. El mediocampista argentino de 22 años, hijo de Fernando Redondo, firmó contrato por cinco temporadas y fue comprado en un 50% de su pase por 2,5 millones de dólares.

Formado en las inferiores de Argentinos Juniors, Redondo debutó en Primera con el Bicho, donde disputó 58 partidos y anotó dos goles. En febrero de 2024 dio el salto a la MLS, donde jugó 60 encuentros y marcó dos tantos con Inter Miami. Ahora, bajo la órbita del empresario argentino Christian Bragarnik, Elche apuesta a su proyección en el fútbol europeo.

Mientras Redondo parte rumbo a España, Inter Miami y Javier Mascherano trabajan en refuerzos. Uno de los apuntados es Gonzalo Piovi, ex Racing, actualmente en Cruz Azul. El club mexicano, campeón de la Liga de Campeones de la Concacaf, pediría entre 6 y 7 millones de dólares para desprenderse del lateral zurdo, que en Argentina también fue sondeado por Boca en la era de Fernando Gago.

De concretarse, Piovi se sumaría a una defensa con fuerte presencia argentina, que ya cuenta con Marcelo Weigandt, Gonzalo Luján y Tomás Avilés, además de otros compatriotas en el plantel como Baltasar Rodríguez.