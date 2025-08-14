Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 15 AGO 2025 | 11º
X
Espacio de Marca

Sky Club

Viví noches épicas sólo en Sky Club

DOBLE P regresa a Santiago del Estero para una noche explosiva de RKT y reggaetón en Sky Club

Tras su exitosa gira por todo el país, el artista se presenta este sábado 16 de agosto en Sky Club, ubicado en la Autopista La Banda-Santiago. ¡Entradas y pulseras VIP ya disponibles!

Hoy 08:00

Este sábado 16 de agosto, el talentoso cantante argentino de RKT y reggaetón, DOBLE P, volverá a Santiago del Estero para hacer vibrar a todos los fanáticos en Sky Club (Autopista Juan Domingo Perón). La cita será a partir de la medianoche, y las entradas ya están disponibles.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Tras su exitosa gira por todo el país, Brian Arrieta, conocido artísticamente como DOBLEP, regresa con todo para ofrecer un show único. El artista ha ganado gran popularidad por su hit "Me Escapé", en colaboración con Lauty Gram y Gusty Dj, tema que arrasó en plataformas digitales y lo consolidó como uno de los referentes más importantes del género RKT actual.

La Productora JJPRO, una de las más reconocidas del norte argentino, es la encargada de traer este esperado evento a la provincia. La expectativa entre los fanáticos crece cada día, y para no quedarte afuera, ya podés conseguir tus entradas y pulseras VIP a través de los RR.PP. y en la cuenta oficial de Instagram de Sky Club: @skyclub_oficial.

¡No te pierdas la oportunidad de vivir una noche explosiva con DOBLE P en Sky Club!

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Central Córdoba se quedó con el primer duelo ante Lanús en el "Madre de Ciudades" por la Sudamericana
  2. 2. Cuándo es la revancha entre Central Córdoba y Lanús por la Sudamericana y cómo se define la serie
  3. 3. Causa Vialidad: rechazaron el pedido a Cristina Kirchner para suspender la ejecución de sus bienes
  4. 4. Intentó asaltar a un automovilista, le quitaron el arma y lo mataron
  5. 5. Omar De Felippe fue claro: "Es bueno que los resultados nos acompañen, pero sabemos que hay que mejorar"
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT