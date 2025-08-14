DOBLE P regresa a Santiago del Estero para una noche explosiva de RKT y reggaetón en Sky Club

Tras su exitosa gira por todo el país, el artista se presenta este sábado 16 de agosto en Sky Club, ubicado en la Autopista La Banda-Santiago. ¡Entradas y pulseras VIP ya disponibles!

Hoy 08:00

Este sábado 16 de agosto, el talentoso cantante argentino de RKT y reggaetón, DOBLE P, volverá a Santiago del Estero para hacer vibrar a todos los fanáticos en Sky Club (Autopista Juan Domingo Perón). La cita será a partir de la medianoche, y las entradas ya están disponibles.

Tras su exitosa gira por todo el país, Brian Arrieta, conocido artísticamente como DOBLEP, regresa con todo para ofrecer un show único. El artista ha ganado gran popularidad por su hit "Me Escapé", en colaboración con Lauty Gram y Gusty Dj, tema que arrasó en plataformas digitales y lo consolidó como uno de los referentes más importantes del género RKT actual.

La Productora JJPRO, una de las más reconocidas del norte argentino, es la encargada de traer este esperado evento a la provincia. La expectativa entre los fanáticos crece cada día, y para no quedarte afuera, ya podés conseguir tus entradas y pulseras VIP a través de los RR.PP. y en la cuenta oficial de Instagram de Sky Club: @skyclub_oficial.

¡No te pierdas la oportunidad de vivir una noche explosiva con DOBLE P en Sky Club!