Marcos Machado tras el irregular presente de Mitre: "Vamos a seguir dando pelea hasta el final"

El goleador Aurinegro se refirió al presente de su equipo en la Primera Nacional en donde perdió terreno para entrar a puestos de Reducido.

Hoy 16:53

El delantero Marcos Machado habló del presente de Mitre en la actual Primera Nacional en donde viene de empatar como local 1 a 1 ante Gimnasia de Jujuy por la fecha 26. 

"Nos fuimos con bronca porque merecíamos ganarlo y se nos escapa sobre el final", dijo sobre el duelo ante Gimnasia de Jujuy.

Además agregó: "Nos falta suerte, nos hacen un gol dentro del área en donde había muchos jugadores. Hay que seguir mejorando".

El elenco Aurinegro atraviesa una racha negativa de cuatro partidos sin ganar en donde acumula tres derrotas y un empate, en ese contexto, el delantero dijo: "Al hincha que confíe que vamos a seguir dando pelea hasta el final", cerró. 

Por la jornada 27 de la Primera Nacional, Mitre visitará a Agropecuario Argentino el lunes 18 de agosto desde las 14, con Maximiliano Macheroni como árbitro principal, asistido por Matías Bianchi y Martín Saccone, y Marcelo Sanz como cuarto.

