"Fuimos justos ganadores", dijo Marcos Carrizo luego de quedarse con el clásico de Fernández

El DT de Independiente habló del buen momento del Aurinegro en el Torneo Clausura de la Liga Santiagueña.

Hoy 17:13

Tras la victoria en el clásico ante Sportivo, el entrenador de Marcos Carrizo habló sobre el buen momento de Independiente en el Torneo Clausura de la Liga Santiagueña de Fútbol.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

"Estamos felices y contentos por haber concretado el triunfo, fue un gran desahogo. Fue un duelo duro e intenso y por suerte lo aprovechamos, fuimos justos ganadores", expresó el entrenador.

Además comentó: "Buscamos ser protagonistas con nuestras armas siempre, estamos en la pelea y queremos seguir sumando. Seguimos trabajando para fortalecer el plantel", dijo Marcos Carrizo.

El próximo domingo 17 de agosto Independiente recibirá a Instituto Deportivo Santiago desde las 16 por la 6ª fecha de la Liga Santiagueña correspondiente a la zona B.