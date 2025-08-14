Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 14 AGO 2025 | 18º
X
Somos Deporte

"Fuimos justos ganadores", dijo Marcos Carrizo luego de quedarse con el clásico de Fernández

El DT de Independiente habló del buen momento del Aurinegro en el Torneo Clausura de la Liga Santiagueña.

Hoy 17:13

Tras la victoria en el clásico ante Sportivo, el entrenador de Marcos Carrizo habló sobre el buen momento de Independiente en el Torneo Clausura de la Liga Santiagueña de Fútbol.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

"Estamos felices y contentos por haber concretado el triunfo, fue un gran desahogo. Fue un duelo duro e intenso y por suerte lo aprovechamos, fuimos justos ganadores", expresó el entrenador. 

Además comentó: "Buscamos ser protagonistas con nuestras armas siempre, estamos en la pelea y queremos seguir sumando. Seguimos trabajando para fortalecer el plantel", dijo Marcos Carrizo. 

El próximo domingo 17 de agosto Independiente recibirá a Instituto Deportivo Santiago desde las 16 por la 6ª fecha de la Liga Santiagueña correspondiente a la zona B. 

TEMAS Liga Santiagueña de Fútbol Club Atlético Independiente de Fernández

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Violencia en el barrio Borges: bandas protagonizaron una pelea armada y a hondazos robaron una moto
  2. 2. La Matanza: motochorros mataron a una mujer y balearon a su hermana policía para robarles la moto
  3. 3. Escándalo en La Banda: allanan un jardín de infantes municipal por dos denuncias de abuso sexual
  4. 4. El tiempo para este jueves 14 de agosto en Santiago del Estero: gris y con 18ºC de máxima
  5. 5. El CCB celebrará el Día del Niño con un show circense gratuito
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT