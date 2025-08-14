Inicio del Taller de Orientación Laboral en Villa Ojo de Agua

El lanzamiento se hizo en la Casa del Bicentenario de esa localidad.

Hoy 17:07

La Oficina de Empleo Región Sur, coordinada por el Ministerio de Producción y la Municipalidad de Villa Ojo de Agua, dio inicio a un nuevo Taller de Orientación Laboral del Programa Fomentar Empleo, dependiente de la Secretaría de Empleo de la Nación - Agencia Territorial a cargo de la Dra. Laura Godoy.

El lanzamiento se realizó en la Casa del Bicentenario y contó con la participación de la Intendente Municipal, Dra. Mónica Bustamante; y la coordinadora de la Oficina de Empleo Región Sur, Tec. Mariana Díaz.

Este taller es el cuarto que se dicta en el año, donde los beneficiarios recibirán un incentivo económico mensual durante los dos meses de duración del mismo.

Este programa nacional tiene como objetivo brindar herramientas de capacitación para mejorar las posibilidades de inserción laboral. Está destinado a personas desocupadas, jóvenes de 18 a 25 años, mujeres de 25 a 59 años con hijos menores a cargo y varones de 45 a 64 años también con hijos menores a cargo.

Al dirigirse a los presentes, la Intendente destacó: "Esta iniciativa es posible gracias al trabajo articulado entre la Nación, el Ministerio de Producción de la Provincia y el Municipio". Finalmente, instó a la comunidad a aprovechar este programa que brinda oportunidades para el desarrollo laboral, recordando a los vecinos que las inscripciones continúan abiertas para el próximo taller.

Por información sobre requisitos e inscripciones, los interesados en participar deben dirigirse a la Oficina de Empleo de la Municipalidad de Villa Ojo de Agua, de lunes a viernes en horario de 8:30 a 12:30 horas.