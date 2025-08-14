Mauro Albertengo sobre el duelo ante All Boys: "Son todas finales"

El delantero del Gaucho analizó el empate ante Alvarado y el presente del equipo que pelea por salir de la zona baja.

Hoy 17:11

Tras una nueva jornada de entrenamiento de cara al duelo ante All Boys por la fecha 27 de la Primera Nacional, el delantero Mauro Albertengo habló sobre el presente de Güemes que lo tiene peleando los puestos de descenso.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

"Era un partido para un 0 a 0, muy disputado y con muchos duelos aéreos un poco de lo que se jugaba llevó a que ninguno arriesgue y se hizo un partido trabado, ellos se encontraron con el gol sin merecerlo, pudimos empatarlos. Ahora queda una seguidilla de rivales directos. Son todas finales", abrió el delantero.

Además comentó: "No tuvimos tantas situaciones ni tanto juego porque había que luchar mucho, sabemos que a esta altura del campeonato se va a jugar así y hay que estar preparado. Ahora jugamos de local y hay que salir a ganarlo".

Por último el delantero de Güemes manifestó: "No es fácil jugar todos los partidos y por eso es importante tener un plantel largo en donde todos estén preparados para jugar", dijo Albertengo en diálogo con El Clásico Radio.

El Gaucho recibirá a All Boys el domingo 17 de agosto desde las 15, con arbitraje de Fabrizio Llobet, asistido por Guido Córdoba y Malvina Schiell, mientras que el cuarto árbitro será Nelson Bejas.