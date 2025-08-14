El viernes 29 se declara inhábil a los fines del cómputo de plazos procesales en el Poder Judicial provincial

La disposición del Superior Tribunal de Justicia se relaciona con la celebración del Día del Abogado en Argentina en la fecha indicada.

Hoy 17:11

La Sala de Superintendencia del Superior Tribunal de Justicia declaró, mediante Acordada, día inhábil al viernes 29 de agosto, a los fines del cómputo de los plazos y términos procesales, para todas las Circunscripciones del Poder Judicial provincial.

La disposición responde a un requerimiento formulado por el presidente del Colegio de Abogados de Santiago del Estero, Dr. Luis Miguel, en virtud de celebrarse en esa fecha, el Día del Abogado en el país, a fin de que los profesionales puedan participar en diversos actos programados por esa entidad.

Asimismo, en los considerandos del Acuerdo, se puntualiza que “resulta oportuno el reconocimiento al trabajo de los profesionales del Derecho en su día”, motivo por el que se hizo lugar a lo peticionado.

Esta conmemoración fue impulsada por la Federación Argentina de Colegios de Abogados hace más de seis décadas, como reconocimiento al trabajo intelectual y político de Juan Bautista Alberdi, quien nació el 29 de agosto de 1810 en la Provincia de Tucumán.