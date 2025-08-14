Ingresar
“Mi Jardincito” se prepara para celebrar el Día del Niño con teatro y diversión

La institución organizará actividades especiales para los más pequeños, incluyendo obras de teatro, cuentos infantiles y espacios para expresar emociones y sentimientos.

Hoy 17:28
Mi Jardincito

La comunidad educativa de “Mi Jardincito” se prepara para celebrar el Día del Niño con una serie de actividades pensadas para brindar diversión y aprendizaje a los alumnos. La jornada incluirá la puesta en escena de distintas obras de teatro basadas en cuentos infantiles, que permitirán a los pequeños disfrutar y participar de relatos llenos de imaginación y creatividad.

La Directora, Lic. Liliana Peláez Livack, explicó que la propuesta busca integrar entretenimiento y desarrollo educativo, ofreciendo a los niños la posibilidad de sumergirse en historias que fomenten su creatividad.

La Vice Directora, Prof. Teresita, junto a las docentes de sala y el equipo de docentes especiales, serán responsables de dar vida a los personajes y escenificar los cuentos en el patio del jardín, creando un espacio lúdico y participativo.

Al finalizar las obras, los niños y niñas compartirán la merienda y contarán cómo se sintieron durante la dramatización, lo que permitirá trabajar habilidades de comunicación y reflexión sobre sus emociones y sentimientos.

