La Banda: apartan preventivamente a una docente tras denuncias en un jardín de infantes

Así lo informó la Municipalidad de La Banda tras hacerse público el caso de supuesto abuso en la institución.

Hoy 17:56

La Municipalidad de La Banda informó que una docente del sistema educativo municipal fue apartada preventivamente de sus funciones el pasado 11 de agosto, tras denuncias que involucran a una institución, a personal docente y a alumnos.

Según un comunicado oficial de la Secretaría de Educación de esa ciudad, se actuó “conforme a los protocolos vigentes y a las diligencias legales correspondientes”, notificando a la comunidad de padres, a la institución afectada y a todo su personal docente y no docente.

El municipio indicó que, por disposición de las autoridades administrativas y ejecutivas, se iniciaron las actuaciones correspondientes para investigar los hechos y, en caso de comprobarse responsabilidades, aplicar las sanciones previstas en el marco de un sumario administrativo.

Asimismo, las autoridades educativas —en todos sus niveles— se encuentran brindando acompañamiento a la comunidad escolar y pusieron a disposición de la justicia “toda la colaboración necesaria”. De acuerdo al comunicado, hasta el momento se cumplieron en su totalidad las diligencias judiciales ordenadas, con plena cooperación de la institución.