Somos Deporte

Se disputó la primera fecha del Torneo Clausura de las formativas y estos son los resultados

Los encuentros se desarrollaron entre el sábado y el martes con una jornada plagada de encuentros en las diferentes zonas y categorías.

Hoy 18:00
Divisiones inferiores

Se disputó la fecha uno del Torneo Clausura de las Divisiones Inferiores de la Liga Santiagueña de Fútbol y estos son los resultados.

Zona A

Güemes vs Comercio
▪️7ª: 0-1
▪️8ª: 1-4
▪️9ª: 1-0
▪️10ª: 2-4

Yanda FC vs Agua y Energía
▪️7ª: 1-3
▪️8ª: 1-1
▪️9ª: 0-0
▪️10ª: 1-0 (no se presentó AyE)

Instituto Amarillo vs Villa Unión
▪️7ª: 1-1
▪️8ª: 1-1
▪️9ª: 0-1
▪️10ª: 0-1

Banfield vs Estudiantes Azul
▪️7ª: (Suspendido)
▪️8ª: (Suspendido)
▪️9ª: (Suspendido)
▪️10ª: (Suspendido)

Mitre Amarillo vs Central Córdoba
▪️7ª: 1-0
▪️8ª: 2-1
▪️9ª: 1-3
▪️10ª: 0-2

Mitre vs Unión Santiago
▪️7ª: 0-1
▪️8ª: 0-1
▪️9ª: 0-1
▪️10ª: 0-6

Libre: Clodomira

Zona B

Estudiantes Blanco vs Central Argentino
▪️7ª: 0-0
▪️8ª: 1-1
▪️9ª: 2-1
▪️10ª: 2-2

Atlético Forres vs Unión de Beltrán
▪️7ª: 1-2
▪️8ª: 1-1
▪️9ª: 1-0
▪️10ª: 1-1

Instituto Rojo vs Independiente de Fernández
▪️7ª: 2-3
▪️8ª: 1-1
▪️9ª: 1-3
▪️10ª: 1-1

Sportivo Fernández vs Mitre Negro
▪️7ª: 2-2
▪️8ª: 1-1
▪️9ª: 1-3
▪️10ª: 0-4

Independiente de Beltrán vs Defensores de Forres
▪️7ª: 1-1
▪️8ª: 1-1
▪️9ª: 1-0
▪️10ª: 1-0

Sarmiento vs Vélez
▪️7ª: 1-1
▪️8ª: 2-1
▪️9ª: 2-0
▪️10ª: 1-0

Se definió el cronograma de la segunda fecha

TEMAS Club Atlético Mitre Club Atlético Sarmiento Club Atlético Forres Club Atlético Defensores de Forres Club Atlético Independiente de Beltrán Club Atlético Unión de Beltrán

