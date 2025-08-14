Se disputó la primera fecha del Torneo Clausura de las formativas y estos son los resultados

Los encuentros se desarrollaron entre el sábado y el martes con una jornada plagada de encuentros en las diferentes zonas y categorías.
Se disputó la fecha uno del Torneo Clausura de las Divisiones Inferiores de la Liga Santiagueña de Fútbol y estos son los resultados.
Zona A
Güemes vs Comercio
▪️7ª: 0-1
▪️8ª: 1-4
▪️9ª: 1-0
▪️10ª: 2-4
Yanda FC vs Agua y Energía
▪️7ª: 1-3
▪️8ª: 1-1
▪️9ª: 0-0
▪️10ª: 1-0 (no se presentó AyE)
Instituto Amarillo vs Villa Unión
▪️7ª: 1-1
▪️8ª: 1-1
▪️9ª: 0-1
▪️10ª: 0-1
Banfield vs Estudiantes Azul
▪️7ª: (Suspendido)
▪️8ª: (Suspendido)
▪️9ª: (Suspendido)
▪️10ª: (Suspendido)
Mitre Amarillo vs Central Córdoba
▪️7ª: 1-0
▪️8ª: 2-1
▪️9ª: 1-3
▪️10ª: 0-2
Mitre vs Unión Santiago
▪️7ª: 0-1
▪️8ª: 0-1
▪️9ª: 0-1
▪️10ª: 0-6
Libre: Clodomira
Zona B
Estudiantes Blanco vs Central Argentino
▪️7ª: 0-0
▪️8ª: 1-1
▪️9ª: 2-1
▪️10ª: 2-2
Atlético Forres vs Unión de Beltrán
▪️7ª: 1-2
▪️8ª: 1-1
▪️9ª: 1-0
▪️10ª: 1-1
Instituto Rojo vs Independiente de Fernández
▪️7ª: 2-3
▪️8ª: 1-1
▪️9ª: 1-3
▪️10ª: 1-1
Sportivo Fernández vs Mitre Negro
▪️7ª: 2-2
▪️8ª: 1-1
▪️9ª: 1-3
▪️10ª: 0-4
Independiente de Beltrán vs Defensores de Forres
▪️7ª: 1-1
▪️8ª: 1-1
▪️9ª: 1-0
▪️10ª: 1-0
Sarmiento vs Vélez
▪️7ª: 1-1
▪️8ª: 2-1
▪️9ª: 2-0
▪️10ª: 1-0
Se definió el cronograma de la segunda fecha