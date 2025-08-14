Estados Unidos: tiroteo en un casino de Reno dejó tres muertos y tres heridos

Impresionante video. Un joven armado abrió fuego contra civiles y policías en un complejo hotelero y de juegos. Fue reducido y murió dos días después.

Hoy 19:55

El Departamento de Policía de Reno, Nevada, dio a conocer el video donde se muestra el enfrentamiento entre un hombre armado y personal de dicho departamento.

El intercambio de disparos ocurrió en la mañana del lunes 28 de julio, cuando se desató una escena de terror en el Grand Sierra Resort and Casino, en la ciudad de Reno, donde un hombre armado abrió fuego contra personas y efectivos policiales, dejando como saldo tres muertos y tres heridos.

El ataque comenzó pasadas las 7 de la mañana, cuando un llamado al 911 alertó sobre la presencia de un tirador en el estacionamiento noroeste del complejo. En apenas dos minutos y medio, agentes del Departamento de Policía de Reno llegaron al lugar y fueron recibidos a tiros.

El agresor, identificado como Dakota Hawver, de 26 años, utilizaba una pistola Glock calibre 9 mm y disparó en cuatro oportunidades contra un patrullero, alcanzando el parabrisas, un neumático y el parachoques.

Los oficiales respondieron al fuego y lograron reducirlo. Fue asistido en el lugar y trasladado al hospital, donde falleció el 30 de julio por las heridas sufridas.

Mientras tanto, personal del casino, bomberos y equipos de emergencias atendieron a las víctimas, que luego fueron derivadas a distintos centros de salud. En total, seis personas resultaron baleadas; tres murieron y tres permanecen hospitalizadas.

La investigación está a cargo de la Policía de Sparks. Los efectivos que participaron del operativo fueron apartados temporalmente de sus funciones, tal como marca el protocolo vigente.