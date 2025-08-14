Detienen a un sujeto y recuperan valiosos bienes

Tras la denuncia del damnificado la policía realizó una rápida investigación y pudo dar con el responsable del robo de cubiertas y baterías.

Hoy 20:11

En la jornada de este jueves personal policial de la Comisaría 21 de Bandera, llevo a cabo un procedimiento con la anuencia de la Fiscalía de la ciudad de Añatuya, para dar con el responsable de un importante robo.

El damnificado había denunciado el faltante de cubiertas y baterías de vehículos, por lo que los efectivos iniciaron una inmediata investigación.

A través de la misma pudieron identificar al malhechor de apellido Coria, del barrio Boca de la ciudad de Bandera, quien tenía en su poder dos cubiertas rodado 15 y tres baterías de 110 amperes, además de una pantalla solar.

De momento Coria quedo en calidad de aprehendido en sede policial y a disposición de la Justicia.