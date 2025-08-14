Camión con carga de carbón sufrió un principio de incendio en Ruta 34

Ocurrió a la altura de la localidad de Herrera. Parte de la carga se prendió fuego y fue sofocado por un camión cisterna de la comuna.
En horas de la siesta de este jueves un camión con carga de carbón vegetal que circulaba por Ruta 34, tuvo que detener su marcha a la altura del km 580 en cercanías a la localidad de Herrera, debido a que parte de la carga se estaba incendiando.
Se trataba de un camión Mercedes Benz que provenía de la ciudad de Monte Quemado y se dirigía hacia Buenos Aires, siendo conducido por Aldo Cisneros de 46 años, quién al advertir el humo en la parte trasera del vehículo, detuvo su marcha y con ayuda de algunos lugareños comenzó a descargar algunas bolsas de carbón para evitar que el fuego se expandiera.
Minutos mas tarde un camión cisterna de la Comisión Municipal de Herrera se hizo presente y lograron apaciguar las llamas, sin que las consecuencias sean mayores.
En el lugar se hizo presente personal policial de la Comisaría 19 de Herrera, quiénes realizaron las actuaciones correspondientes.