Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 14 AGO 2025 | 17º
X
Policiales

Camión con carga de carbón sufrió un principio de incendio en Ruta 34

Ocurrió a la altura de la localidad de Herrera. Parte de la carga se prendió fuego y fue sofocado por un camión cisterna de la comuna.

Hoy 20:18
carga carbon

En horas de la siesta de este jueves un camión con carga de carbón vegetal que circulaba por Ruta 34, tuvo que detener su marcha a la altura del km 580 en cercanías a la localidad de Herrera, debido a que parte de la carga se estaba incendiando.

Se trataba de un camión Mercedes Benz que provenía de la ciudad de Monte Quemado y se dirigía hacia Buenos Aires, siendo conducido por Aldo Cisneros de 46 años, quién al advertir el humo en la parte trasera del vehículo, detuvo su marcha y con ayuda de algunos lugareños comenzó a descargar algunas bolsas de carbón para evitar que el fuego se expandiera.

Minutos mas tarde un camión cisterna de la Comisión Municipal de Herrera se hizo presente y lograron apaciguar las llamas, sin que las consecuencias sean mayores.

En el lugar se hizo presente personal policial de la Comisaría 19 de Herrera, quiénes realizaron las actuaciones correspondientes.

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Violencia en el barrio Borges: bandas protagonizaron una pelea armada y a hondazos robaron una moto
  2. 2. La Matanza: motochorros mataron a una mujer y balearon a su hermana policía para robarles la moto
  3. 3. Neuquén: detuvieron al hijo de una candidata a senadora por un millonario robo a un conocido supermercado
  4. 4. Escándalo en La Banda: allanan un jardín de infantes municipal por dos denuncias de abuso sexual
  5. 5. El tiempo para este jueves 14 de agosto en Santiago del Estero: gris y con 18ºC de máxima
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT