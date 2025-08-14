Camión con carga de carbón sufrió un principio de incendio en Ruta 34

Ocurrió a la altura de la localidad de Herrera. Parte de la carga se prendió fuego y fue sofocado por un camión cisterna de la comuna.

Hoy 20:18

En horas de la siesta de este jueves un camión con carga de carbón vegetal que circulaba por Ruta 34, tuvo que detener su marcha a la altura del km 580 en cercanías a la localidad de Herrera, debido a que parte de la carga se estaba incendiando.

Se trataba de un camión Mercedes Benz que provenía de la ciudad de Monte Quemado y se dirigía hacia Buenos Aires, siendo conducido por Aldo Cisneros de 46 años, quién al advertir el humo en la parte trasera del vehículo, detuvo su marcha y con ayuda de algunos lugareños comenzó a descargar algunas bolsas de carbón para evitar que el fuego se expandiera.

Minutos mas tarde un camión cisterna de la Comisión Municipal de Herrera se hizo presente y lograron apaciguar las llamas, sin que las consecuencias sean mayores.

En el lugar se hizo presente personal policial de la Comisaría 19 de Herrera, quiénes realizaron las actuaciones correspondientes.