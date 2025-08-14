Fuentes supervisó la instalación de nuevos semáforos en el acceso al barrio Autonomía

La intendente de la Capital dialogó también con los vecinos del sector.

La intendente, Ing. Norma Fuentes, supervisó la instalación de nuevos semáforos en la intersección de las calles Libertad y Anchezar en el ingreso al barrio Autonomía, en el marco del programa que busca mejorar la seguridad y el ordenamiento vial en la ciudad.

Los semáforos cuentan con un sistema de cuatro tiempos con la más alta tecnología, cabezales con ópticas leds, decrementadores, columnas y pescantes normalizados y poseen controladores aptos para onda verde.

En el lugar, la Ing. Fuentes dialogó con los vecinos del sector sobre los trabajos en ejecución. "Con la instalación de estos nuevos ordenadores, continuamos con la semaforización de las esquinas más transitadas de la calle Libertad, dando respuesta a las demandas de los vecinos", indicó la jefa comunal.

"Inicialmente, funcionarán con luz amarilla intermitente para dar un período de adaptación a los peatones y conductores, buscando ordenar la circulación y aumentar la seguridad", afirmó.

La Ing. Fuentes también resaltó "la importancia de respetar las señales de tránsito para prevenir accidentes, que son una de las principales causas de muertes y lesiones graves".

Además, informó que "las próximas semanas, se avanzará con la instalación de nuevos ordenadores en el cruce de la avenida Belgrano, a la altura de Vialidad de la Nación, debido al alto tránsito vehicular de esa zona".

Cabe destacar que, desde el inicio de la gestión de la Ing. Fuentes, se colocaron nuevos semáforos en 56 intersecciones en la ciudad y se reconvirtieron a tecnología LED los 218 ordenadores existentes.