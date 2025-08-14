La Municipalidad celebrará el Día de la Niñez con animación, música, juegos y sorteos

Será este próximo domingo en el Parque Aguirre.

Hoy 20:33

La Municipalidad de la Capital organizará el domingo 17 de agosto el festejo por el Día de la Niñez, en el playón de la Banda de Música de la Policía de la provincia, ubicado en el Parque Aguirre.

El subsecretario de Desarrollo Social, Mauro Kalinski y la titular de la Dirección del Niño y Adolescente, Lourdes Frías Azar, anunciaron que el evento se hará a partir de las 15 y que los ingresos se habilitarán por calle Salta, lugar donde se entregarán pulseras y números a los niños para que puedan participar del sorteo.

Kalinski indicó también que, la intervención se hará en todo el sector del Parque de los Niños, donde los chicos y sus familias podrán disfrutar de juegos mecánicos, inflables, virtuales, además de ferias comunitarias y que el espectáculo musical estará a cargo del grupo K'timporta y Brenda show.

El funcionario remarcó que estas actividades forman parte de los programas que tienen que ver con el trabajo por la niñez durante todo el año, con las instrucciones de la intendente, Ing. Norma Fuentes.

Participarán de la organización de esta celebración, diferentes áreas de la comuna, acompañado por el gobierno provincial, a través del Ministerio de Salud y la Policía de la Provincia y varias ONG del medio.

“Como todos los años, será un festejo de calidad para todos los vecinos de la ciudad y organizado para que la familia y los más pequeños disfruten de su día”, remarcó.

En tanto, Frías Azar resaltó: “Queremos reforzar estos espacios de esparcimiento al aire libre para los niños y niñas mediante juegos y actividades lúdicas que son fundamentales para su desarrollo integral y donde también se promocionan lo que son los derechos de los niños”.