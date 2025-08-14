Ingresar
La Municipalidad comunicó que el servicio de recolección de residuos se cumplirá normalmente el viernes feriado

Este viernes 15 de agosto es día no laborable con fines turísticos.

La Dirección de Servicios Urbanos de la Municipalidad de la Capital comunicó que este viernes 15, dia no laborable con fines turísticos, por el paso a la inmortalidad del General José de San Martín, el servicio de recolección de residuos domiciliarios funcionará de manera habitual.

Por lo tanto, los empleados del área de  Servicios Urbanos realizarán los recorridos con los camiones recolectores en los barrios, en los horarios del turno mañana, a partir de las 7, y por la tarde, desde las 16 horas.

Asimismo se recuerda a los vecinos que se deben sacar los residuos correctamente embolsados minutos antes del paso del camión recolector, evitando colocar vidrios o restos de botellas sin su debido envoltorio en papeles o cartones.

