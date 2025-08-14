Los Pirpintos: Elida Ramírez lanzó oficialmente su candidatura a Comisionada Municipal

La dirigente del Frente Cívico por Santiago recibió el respaldo del gobernador Gerardo Zamora y acompañará a Elías Suárez en la fórmula provincial.

Hoy 22:18

Este jueves, Elida Ramírez firmó oficialmente su candidatura a Comisionada Municipal de Los Pirpintos, representando a la Lista Compromiso Social, acompañando a Elías Suárez como candidato a gobernador.

Con una trayectoria de trabajo y militancia dentro del Frente Cívico por Santiago, Ramírez destacó el acompañamiento y apoyo recibido por parte del Gobernador de la Provincia, Dr. Gerardo Zamora, a quien agradeció por la confianza depositada en este nuevo desafío.

“Este es un compromiso que asumo con mucha responsabilidad, con el objetivo de trabajar por el crecimiento de Los Pirpintos, priorizando las necesidades de nuestros vecinos y vecinas, y buscando siempre el desarrollo y bienestar de toda la comunidad”, afirmó.

La Sra. Ramírez también expresó su agradecimiento al diputado provincial Lelio Manzanares “por confiar en mí desde hace muchísimo tiempo y acompañarme en todo este camino”, así como a su gran amiga, trabajadora y asesora de Desarrollo Social, Natalia Flint, “por su apoyo constante”. Del mismo modo, destacó al ministro de Desarrollo Social, Ángel Nicolai, “por estar siempre presente y responder a cada petición para cubrir las necesidades de nuestro pueblo”.

El lanzamiento de su candidatura marca el inicio formal de la campaña en la localidad, en la que se prevé una agenda de recorridas, reuniones y actividades para presentar sus propuestas a los vecinos. Elida subrayó que su plan de gestión se basará en el fortalecimiento de los servicios básicos, la generación de oportunidades laborales y el impulso de proyectos productivos y culturales que permitan potenciar la identidad local. “Nuestro pueblo tiene un enorme potencial y estoy convencida de que, trabajando en conjunto, podremos lograr un futuro con más oportunidades para todos”, concluyó.