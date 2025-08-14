Ingresar
Con el objetivo de volver al triunfo, Racing se mide ante Tigre en el Cilindro de Avellaneda

La Academia no puede fallar en el Clausura: viene golpeada en la Copa Libertadores y necesita un triunfo urgente en condición de local este viernes a las 21.00.

Hoy 22:31

Racing afronta un duelo clave por la 5ª fecha de la Zona A frente a un Tigre que también llega con la soga al cuello. El equipo de Gustavo Costas apenas cosechó una victoria, un empate y dos derrotas en el Clausura, y no gana desde la 2ª fecha.

Tigre, dirigido por Diego Dabove, alterna alegrías y tropiezos: eliminó a San Lorenzo en la Copa Argentina, pero perdió 1-0 con Huracán en su última presentación. Sus números son idénticos a los de la Academia y el descenso acecha.

El choque en Avellaneda se presenta como una final anticipada para ambos, con puntos vitales en juego y la obligación de mejorar la imagen antes de desafíos decisivos.

