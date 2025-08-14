Instituto y Unión se cruzan en un duelo clave para despegar en el Clausura

La Gloria y el Tatengue necesitan sumar para alejarse del fondo. El partido será este viernes a las 19.00 en el Monumental Presidente Perón.

Por la 5ª fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional 2025, Instituto recibirá a Unión este viernes desde las 19.00 en Alta Córdoba, en un choque interzonal con puntos pesados en juego. Ambos equipos suman una victoria, dos empates y una derrota, y saben que un nuevo tropiezo podría dejarlos cerca de la pelea por el descenso.

La Gloria, dirigida por Daniel Oldrá, viene de un empate 1-1 con Platense en Alta Córdoba, en un partido que dejó bronca por cómo se escaparon los tres puntos. Antes, venció a Gimnasia en el Bosque, perdió con River e igualó con Vélez.

Por su parte, Unión cayó 1-0 con Argentinos Juniors en La Paternal y sufre con la falta de gol: apenas convirtió dos en cuatro fechas. El conjunto de Leonardo Madelón ganó solo en el debut, ante Estudiantes, y luego igualó con Boca y Tigre. La necesidad de mejorar en ataque es clave para soñar con el triunfo en Córdoba.