Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 15 AGO 2025 | 11º
X
Somos Deporte

Instituto y Unión se cruzan en un duelo clave para despegar en el Clausura

La Gloria y el Tatengue necesitan sumar para alejarse del fondo. El partido será este viernes a las 19.00 en el Monumental Presidente Perón.

Hoy 22:44

Por la 5ª fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional 2025, Instituto recibirá a Unión este viernes desde las 19.00 en Alta Córdoba, en un choque interzonal con puntos pesados en juego. Ambos equipos suman una victoria, dos empates y una derrota, y saben que un nuevo tropiezo podría dejarlos cerca de la pelea por el descenso.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

HACÉ CLIC AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO

La Gloria, dirigida por Daniel Oldrá, viene de un empate 1-1 con Platense en Alta Córdoba, en un partido que dejó bronca por cómo se escaparon los tres puntos. Antes, venció a Gimnasia en el Bosque, perdió con River e igualó con Vélez.

Por su parte, Unión cayó 1-0 con Argentinos Juniors en La Paternal y sufre con la falta de gol: apenas convirtió dos en cuatro fechas. El conjunto de Leonardo Madelón ganó solo en el debut, ante Estudiantes, y luego igualó con Boca y Tigre. La necesidad de mejorar en ataque es clave para soñar con el triunfo en Córdoba.

TEMAS Liga Profesional de Fútbol Club Atlético Unión de Santa Fe Instituto Atlético Central Córdoba

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Central Córdoba se quedó con el primer duelo ante Lanús en el "Madre de Ciudades" por la Sudamericana
  2. 2. Cuándo es la revancha entre Central Córdoba y Lanús por la Sudamericana y cómo se define la serie
  3. 3. Causa Vialidad: rechazaron el pedido a Cristina Kirchner para suspender la ejecución de sus bienes
  4. 4. Intentó asaltar a un automovilista, le quitaron el arma y lo mataron
  5. 5. Omar De Felippe fue claro: "Es bueno que los resultados nos acompañen, pero sabemos que hay que mejorar"
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT