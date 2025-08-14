Ingresar
En vivo: Instituto y Unión se cruzan en un duelo clave para despegar en el Clausura

La Gloria y el Tatengue necesitan sumar para alejarse del fondo. El partido será este viernes a las 19.00 en el Monumental Presidente Perón.

Hoy 19:26

Por la 5ª fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional 2025, Instituto recibirá a Unión este viernes desde las 19.00 en Alta Córdoba, en un choque interzonal con puntos pesados en juego. Ambos equipos suman una victoria, dos empates y una derrota, y saben que un nuevo tropiezo podría dejarlos cerca de la pelea por el descenso.

HACÉ CLIC AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO

TEMAS Instituto Atlético Central Córdoba Club Atlético Unión de Santa Fe Liga Profesional de Fútbol

