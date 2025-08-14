Aldosivi y Belgrano abren la fecha 5 del Torneo Clausura en Mar del Plata

El Pirata buscará la punta este viernes desde las 15.30 en el Minella, mientras que el Tiburón intentará cortar una racha negativa y escapar del fondo de la Zona A.

Hoy 22:53

Por la 5ª fecha de la Zona A del Torneo Clausura 2025, Aldosivi recibirá a Belgrano este viernes a las 15.30 en el Estadio José María Minella. El equipo cordobés puede quedar como único líder si gana, mientras que los marplatenses necesitan imperiosamente sumar para dejar atrás el último lugar.

Belgrano, bajo la conducción de Ricardo Zielinski, llega en gran momento: es tercero con siete puntos, gracias a dos victorias, un empate y una derrota, y está en cuartos de final de la Copa Argentina. El alto nivel de Lucas Zelarayán fue determinante en este arranque, aunque el equipo ya siente la baja confirmada de Mariano Troilo, transferido al Parma de la Serie A y reciente convocado a la Selección Argentina.

En cambio, Aldosivi atraviesa un presente complicado. Viene de una polémica derrota ante Barracas Central y acumula seis partidos sin ganar, entre Liga y Copa. Quedó afuera de la Copa Argentina en octavos de final y, con solo una victoria en todo el semestre, necesita una reacción para no quedar último en soledad.