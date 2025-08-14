Aldosivi y Belgrano no se sacaron diferencias en Mar del Plata en el inicio de la fecha 5

El Tiburón y el Pirata empataron 0-0 en el estadio José María Minella en un juego correspondiente a la Zona A.

Hoy 18:46

En el José María Minella, Aldosivi y Belgrano empataron 0-0 por la quinta fecha del Torneo Clausura 2025. Fue un encuentro de escasas emociones, donde el local mostró mayor urgencia, pero careció de eficacia para romper el cero.

En el primer tiempo, el Tiburón intentó lastimar por las bandas con Cerato y Bochi como protagonistas, mientras que el Pirata buscó conectar a Zelarayán con Jara y Uvita Fernández, aunque sin éxito. Los remates fueron escasos y ninguno de los equipos encontró comodidad para generar juego.

En el complemento, Aldosivi volvió a mostrarse más ambicioso, con Guerrico sumándose al ataque, pero los espacios abiertos fueron aprovechados por Belgrano para su primera jugada colectiva clara, una corrida de Uvita que terminó en remate fallido de Jara. Passerini ingresó en el cierre y tuvo la última, que se fue al techo del arco de Carranza.

El empate deja a Belgrano en zona de clasificación, aunque sin poder estirar su racha de victorias, mientras que Aldosivi sigue hundido en el fondo y con apenas un gol convertido en el campeonato. Ambos deberán mejorar mucho para cumplir sus objetivos en la recta final del torneo.