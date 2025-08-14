Ingresar
En vivo: Aldosivi y Belgrano abren la fecha 5 del Torneo Clausura en Mar del Plata

El Pirata buscará la punta este viernes desde las 15.30 en el Minella, mientras que el Tiburón intentará cortar una racha negativa y escapar del fondo de la Zona A.

Hoy 15:43

Por la 5ª fecha de la Zona A del Torneo Clausura 2025, Aldosivi recibirá a Belgrano este viernes a las 15.30 en el Estadio José María Minella. El equipo cordobés puede quedar como único líder si gana, mientras que los marplatenses necesitan imperiosamente sumar para dejar atrás el último lugar.

TEMAS Liga Profesional de Fútbol Club Atlético Aldosivi Club Atlético Belgrano de Córdoba

