Comercio festejó ante Güemes y es más líder que nunca de la Zona B

El elenco de Jorge Valoy ganó por 1 a 0 como local y mira a todos desde arriba en el inicio de la fecha 6 del Torneo Clausura.

Hoy 19:49

Por la sexta fecha de la Zona B del Torneo Clausura, Comercio Central Unidos venció como local a Güemes por 1 a 0 y se mantiene como líder.

La única diferencia del encuentro llegó temprano: a los 4 minutos del primer tiempo, Facundo Flores cambió un penal por gol para poner en ventaja al Tripero.

Con este resultado, Comercio suma 16 puntos y sigue en lo más alto de la tabla con 5 victorias y un empate. En la próxima jornada, visitará a Agua y Energía en El Cruce.

Güemes permanece con apenas 2 puntos y sigue sin ganar en el torneo. Acumula 4 derrotas y 2 empates. La próxima recibirá a Defensores de Forres.

En Reserva, se impuso Comercio por 2 a 1.

Cronograma de partidos:

Viernes 15

Banfield 1-2 Estudiantes

Comercio 1-0 Güemes

Domingo 17

16.00: Atlético Forres vs. Yanda

16.00: Agua y Energía vs. Central Argentino

16.00: Unión de Beltrán vs. Mitre

16.00: Independiente de Fernández vs. Instituto Santiago

16.00: Defensores de Forres vs. Vélez de San Ramón

16.00: Sarmiento vs. Independiente de Beltrán

16.00: Unión Santiago vs. Villa Unión

Lunes 18

16.00: Central Córdoba vs. Sportivo Fernández (a puertas cerradas)

Fotos: Gentileza de Daniel Luna