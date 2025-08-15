Con dos encuentros, la Liga Santiagueña vuelve a la acción con la sexta fecha del Torneo Clausura

La jornada se disputará desde hoy, viernes 15 de agosto, hasta el lunes 18, con varios partidos claves.
La Liga Santiagueña de Fútbol vuelve a tener acción con la sexta fecha del Torneo Clausura, que se jugará desde hoy viernes 15 de agosto hasta el lunes 18. La mayoría de los encuentros serán con público local, mientras que el duelo entre Central Córdoba y Sportivo Fernández se disputará a puertas cerradas en el predio sintético del CACC en El Zanjón.
Cronograma de partidos:
Viernes 15
16.00: Banfield vs. Estudiantes
16.00: Comercio vs. Güemes
Domingo 17
16.00: Atlético Forres vs. Yanda
16.00: Agua y Energía vs. Central Argentino
16.00: Unión de Beltrán vs. Mitre
16.00: Independiente de Fernández vs. Instituto Santiago
16.00: Defensores de Forres vs. Vélez de San Ramón
16.00: Sarmiento vs. Independiente de Beltrán
16.00: Unión Santiago vs. Villa Unión
Lunes 18
16.00: Central Córdoba vs. Sportivo Fernández (a puertas cerradas)