Con dos encuentros, la Liga Santiagueña vuelve a la acción con la sexta fecha del Torneo Clausura

La jornada se disputará desde hoy, viernes 15 de agosto, hasta el lunes 18, con varios partidos claves.

Hoy 00:20

La Liga Santiagueña de Fútbol vuelve a tener acción con la sexta fecha del Torneo Clausura, que se jugará desde hoy viernes 15 de agosto hasta el lunes 18. La mayoría de los encuentros serán con público local, mientras que el duelo entre Central Córdoba y Sportivo Fernández se disputará a puertas cerradas en el predio sintético del CACC en El Zanjón.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Cronograma de partidos:

Viernes 15

16.00: Banfield vs. Estudiantes

16.00: Comercio vs. Güemes

Domingo 17

16.00: Atlético Forres vs. Yanda

16.00: Agua y Energía vs. Central Argentino

16.00: Unión de Beltrán vs. Mitre

16.00: Independiente de Fernández vs. Instituto Santiago

16.00: Defensores de Forres vs. Vélez de San Ramón

16.00: Sarmiento vs. Independiente de Beltrán

16.00: Unión Santiago vs. Villa Unión

Lunes 18

16.00: Central Córdoba vs. Sportivo Fernández (a puertas cerradas)