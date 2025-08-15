Gallardo valoró la reacción de River y se refirió al estado de Salas para la revancha

El entrenador destacó la mejoría del equipo en el segundo tiempo ante Libertad y confirmó que evaluarán al delantero para el duelo de vuelta por los octavos de final de la Libertadores.

Hoy 00:38

River mostró otra cara en la segunda etapa del empate 0-0 ante Libertad, por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025, y Marcelo Gallardo destacó el cambio de imagen en conferencia de prensa.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

"Me voy con la cara del segundo tiempo. En el primer tiempo no estuvimos finos con la pelota y no encontramos las conexiones, eso nos desdibujó. En el segundo tiempo mejoramos muchísimo, nos sentimos mejor", señaló el Muñeco, haciendo hincapié en las tres modificaciones en el entretiempo que cambiaron el rumbo del encuentro.

Respecto a la revancha del próximo jueves, Gallardo confirmó que Maximiliano Salas, quien sufrió un esguince de rodilla ante San Lorenzo, podría estar disponible. "Salas estuvo trabajando bien estos días, posiblemente de acá al domingo haremos una evaluación de cómo se siente. Hasta ahora su evolución es favorable, y después tenemos la semana que viene para que termine de sanar y se sienta con confianza y seguridad para la revancha", explicó.

El entrenador también resaltó la actuación de Juan Fernando Quintero, ingresado en el segundo tiempo, y destacó su mejoría respecto a partidos anteriores. "Estuvo mucho mejor que contra Independiente. Se lo vio más suelto, confiado con la pelota y más fino. Si él está bien, nos dará variantes en el juego que lo hacen un jugador distinto", aseguró Gallardo.

Por último, enfatizó el talento del colombiano: "A partir de que toca la pelota genera situaciones que solo los que tienen ese talento pueden generar. La idea es que cada día se ponga mejor para que el equipo se beneficie de su juego".