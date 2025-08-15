El tiempo para este viernes 15 de agosto en Santiago del Estero: nublado, agradable y con 22ºC de máxima

Se espera una jornada templada y con vientos del noreste. ¿Cómo estará el clima durante el fin de semana?
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa para este viernes sobre Santiago del Estero una mañana con cielo mayormente nublado y vientos moderados del sector noreste.
Hacia la tarde, cielo mayormente nublado, vientos del noreste rotando al este y una temperatura máxima que tocaría los 22ºC, de acuerdo a los datos aportados por el organismo.
El pronóstico extendido señala que el sábado se presentará templado, con cielo mayormente a algo nublado, vientos del sector este y una máxima de 22ºC. El domingo, en tanto, la máxima repetiría en 22ºC en una jornada con cielo parcialmente nublado y vientos del este, rotando al noreste hacia la noche.
