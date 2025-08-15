Ingresar
El tiempo para este viernes 15 de agosto en Santiago del Estero: nublado, agradable y con 22ºC de máxima

Se espera una jornada templada y con vientos del noreste. ¿Cómo estará el clima durante el fin de semana?

Hoy 06:25

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa para este viernes sobre Santiago del Estero una mañana con cielo mayormente nublado y vientos moderados del sector noreste.

Hacia la tarde, cielo mayormente nublado, vientos del noreste rotando al este y una temperatura máxima que tocaría los 22ºC, de acuerdo a los datos aportados por el organismo.

El pronóstico extendido señala que el sábado se presentará templado, con cielo mayormente a algo nublado, vientos del sector este y una máxima de 22ºC. El domingo, en tanto, la máxima repetiría en 22ºC en una jornada con cielo parcialmente nublado y vientos del este, rotando al noreste hacia la noche.

Seguí todas las novedades del clima a través de los datos de nuestra estación meteorológica.

