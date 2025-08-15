Denzel Washington le resta importancia a los Oscar a pesar de haber ganado dos estatuillas

El actor, que estrena próximamente Highest 2 Lowest dirigida por Spike Lee, aseguró que los premios de la Academia no le quitan el sueño, incluso con la posibilidad de sumar otro a su carrera de casi cinco décadas.rpo:

Hoy 06:57

A pocos días del estreno de Highest 2 Lowest, Denzel Washington dejó en claro que los Oscar no son su principal motivación. “No estoy tan interesado en los Oscar”, declaró en una entrevista con Jake’s Takes, recordando que en su trayectoria ha habido ocasiones en las que “ganó cuando no debía ganar” y “no ganó cuando debía haberlo hecho”.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El intérprete, que ya obtuvo dos Premios de la Academia —Mejor Actor de Reparto por Glory (1990) y Mejor Actor por Training Day (2002)— y ha sido nominado en otras siete ocasiones, afirmó que “el hombre da el premio, Dios da el premio” y que, en su último día, las estatuillas “no le servirán de nada”.

En la nueva producción de Spike Lee, una reinterpretación del clásico japonés High and Low de Akira Kurosawa, Washington interpreta a un magnate de la música famoso por tener “el mejor oído del negocio”, quien se ve envuelto en un peligroso plan de secuestro. El elenco también incluye a A$AP Rocky, Jeffrey Wright, Ice Spice y Wendell Pierce.

Lee adelantó que el actor “ha estado hablando de retirarse”, por lo que esta película podría marcar su última colaboración. El filme se estrenará en cines el 15 de agosto y en Apple TV+ el 22 de agosto.