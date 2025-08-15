Crítica de "Nadie 2"

'Nadie 2' no anda muy alejada de 'Padre no hay más que uno (el número que sea)', o de las comedias estivales de Pedro Lazaga y Mariano Ozores.
Por Fausto Fernández
Para Fotogramas
Durante la, muy divertida, entrevista que tuve el placer de hacerle, Bob Odenkirk reivindicaba todo el rato la necesidad de tener héroes de acción calzonazos, puteados por la rutina (léase por el matrimonio y la vida familiar) y de mediana edad: el cuñado fondón de John Wick, vamos. Cuando, incidiendo (e identificado personalmente, claro) en el tema le propuse como eslógan de 'Nadie' algo así como 'John Wick meets American Beauty' las risas fueron antológicas. Odenkirk, consciente del alma sueño americano en modo modorra de la película (las escenas de acción más espectaculares del film original tenían lugar en el autobús que su personaje usaba para ir al trabajo y en su lugar de trabajo mismo) proponía que si algún día llegaban a existir secuelas, estas fueran como las aventuras de la cómica familia Griswold liderada por Chevy Chase en una serie de hitos de la comedia made in USA. Chevy Chase, el cuñado de John Wick.
Años después, y un infarto para el bueno de Bob 'Better Call Saul' Odenkirk mediante, llega uno a la continuación de aquel 'Nadie' y sonríe porque lo que parecía una broma durante una entrevista de promoción se ha convertido en una realidad.
'Nadie 2' (que en inglés tiene el doble sentido fonético de 2/Two/Too; 'Nadie también' referido a un personaje importante en el pasado del protagonista) es, efectivamente, la película con las vacaciones de verano (hard boiled) de los Griswold en donde el continuo ninguneo del pater familias, el destino en su contra cada diez minutos y el hastío existencial resultan más letales que los incansables, y caricaturescos, mafiosos rusos que regresan a la aburrida existencia del pobre alter ego de Odenkirk como llegan la declaración de la renta, las quemaduras solares, los parientes inoportunos, los amigos gorrones y las películas para todos los públicos de Santiago Segura.
'Nadie 2' no anda muy alejada tampoco de 'Padre no hay más que uno (el número que sea)', o de las comedias estivales de Pedro Lazaga y Mariano Ozores tipo 'Verano 70' o 'Cuarenta grados a la sombra', con el añadido de una violencia cada vez más autoparódica, unos gags salvajes que actúan como la válvula de escape de este calzonazos harto de todo y de todos.